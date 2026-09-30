एमपी को 3774 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, 4 लेन से सीधे जुड़ेंगे 8 जिले

3 अक्टूबर को प्रवास पर आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य को बड़ी सौगात देंगे। वे भोपाल में बनने वाले पश्चिम बायपास (Western Bhopal Bypass) की आधारशिला रखेंगे। 3774 करोड़ रुपए का यह बायपास प्रदेश के 8 जिलों को सीधा जोड़ देगा। इससे जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले के लोगों का इंदौर आना-जाना सुगम होगा। भारी वाहनों को भोपाल के अंदर आए बिना इंदौर का सीधा रास्ता मिलेगा जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि शहर का भी ट्रैफिक जाम कम होगा। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।