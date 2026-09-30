गुना में बीजेपी जिलाध्यक्ष को जमीन पर बैठना पड़ा, विधायक प्रियंका मीणा से संगठन नाराज

Priyanka Meena : गुना के चांचौड़ा विधानसभा में भाजपा का सेवा संकल्प अभियान उस समय सियासी घमासान का मंच बन गया, जब कबड्डी के मैदान में पार्टी के नेता ही आपस में उलझ गए। मामला महज एक कुर्सी का था, लेकिन इसके बहाने पार्टी के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आ गई। अपने समर्थक मंडल अध्यक्ष को मंच पर जगह दिलाने की जिद पर अड़ीं भाजपा विधायक प्रियंका मीणा (पैंची) की जिला उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह उर्फ निक्की से तीखी बहस हो गई। सार्वजनिक मंच पर हुई इस नोकझोंक से खुद को बचाने भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ मंच छोड़कर नीचे जमीन पर जा बैठे। मामले की प्रदेश आलाकमान तक शिकायत पहुंची है। कहा जा रहा है कि विधायक प्रियंका मीणा को संगठन तलब कर सकता है।