एक ही साल में मोह भंग, एमपी में भाजपा को बड़ा झटका, एक साथ कांग्रेस में लौटे 5 पार्षद

MP News : मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के प्रस्तावित 1 अक्टूबर के दौरे से पहले सत्ताधारी दल भाजपा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश की एक ही नगर पालिका से एक साथ पांच पार्षदों ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इन सभी ने राजधानी भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए दोबारा पार्टी में वापसी की है। इस दौरान कांग्रेस विधायक, राज्यसभा सांसद, संगठन उपाध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।