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एक ही साल में मोह भंग, एमपी में भाजपा को बड़ा झटका, एक साथ कांग्रेस में लौटे 5 पार्षद

BJP Setback In MP : टीकमगढ़ नगर पालिका से भाजपा के पांच पार्षदों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की है। ये सभी एक साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 29, 2026

BJP Setback In MP

कांग्रेस में शामिल हुए पांच पार्षद (फोटो सोर्स: Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के प्रस्तावित 1 अक्टूबर के दौरे से पहले सत्ताधारी दल भाजपा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश की एक ही नगर पालिका से एक साथ पांच पार्षदों ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इन सभी ने राजधानी भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए दोबारा पार्टी में वापसी की है। इस दौरान कांग्रेस विधायक, राज्यसभा सांसद, संगठन उपाध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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Updated on:

29 Sept 2026 06:06 pm

Published on:

29 Sept 2026 06:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एक ही साल में मोह भंग, एमपी में भाजपा को बड़ा झटका, एक साथ कांग्रेस में लौटे 5 पार्षद

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