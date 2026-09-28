भोपाल में SIR पर प्रदर्शन के बीच कांतिलाल भूरिया के बयान पर बवाल, बीजेपी ने बोला हमला

आपको बता दें कि, देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर अन्य नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। हालांकि, इस पेदल यात्रा को पुलिस द्वारा व्यापम चौराहे पर ही रोक लिया गया और उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया। इस घटनाक्रम में कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत अन्य कुछ नेता और कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं।