एमपी में बीजेपी के संगठन को संभालने में नए प्रभारी बिप्लब देब को दिखाना होगा दम, क्यों खास हैं अगले दो साल?

नगरीय निकाय चुनावों के कुछ महीनों बाद ही साल 2028 में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी वर्तमान में प्रदेश में सत्ता में है, ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर बीजेपी ने अपने विजयी रथ को बरकरार रखना चाहेगी। यहां ये भी बता दें कि अगर साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी कमलनाथ सरकार के एक 15 महीने के कार्यकाल को हटा दिया जाए तो मध्यप्रदेश में भाजपा बीते करीब 22 सालों से सत्ता में है। इसके साथ ही साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी बिप्लब देब को खुद को साबित करना होगा, क्योंकि अभी प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। जिसे बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है।