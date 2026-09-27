SIR पर गरमाई एमपी की सियासत, राहुल गांधी के आरोपों पर हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव ने किया पलटवार

वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के साथ - साथ कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भी है। सीएम ने कहा कि, इस तरह के बयान देने वाले राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीएम ने ये भी कहा कि, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और उसे भ्रमित करने की कोशिश बर्दाश्त नही की जाएगी। भाजपा चुनाव आयोग के साथ है।