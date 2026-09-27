तेज हवाओं ने छीन लिया भोपाल की आशी चौकसे का गोल्ड, बताया कैसे पड़ा फर्क

Ashi Chaukse : भोपाल की निशानेबाज बेटी आशी चौकसे ने इतिहास रच दिया। उन्होंने एशियन गेम्स में एक और पदक हासिल कर लिया। जापान के आइची में भारतीय महिला निशानेबाजों ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में रजत पदक जीता। एशियन गेम्स के इस संस्करण में भारतीय निशानेबाजों का ये 11वां पदक है। तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसे की तिकड़ी ने 1763 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन ने 1773 अंकों के साथ, जबकि कांस्य पदक कजाकिस्तान ने जीता। मप्र राज्य शूटिंग अकादमी की निशानेबाज आशी ने 585 अंकों का योगदान दिया। बाद में उन्होंने कहा कि तेज हवाओं के कारण दिक्कत आई अन्यथा गोल्ड जीतते। आशी ने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर कुछ निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारा अगला लक्ष्य है। राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई।