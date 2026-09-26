नक्शे में नहीं, फिर भी दुनिया में मशहूर, MP के इन जगहों पर पहुंचते हैं हजारों सैलानी

छिंदवाड़ा जिले के तामिया में पातालकोट क्षेत्र है। यह क्षेत्र पातालकोट घाटी के नाम से जाना जाता है। यहां का प्रमुख आकर्षण यह है कि जिस पहाड़ों के बीच की जिस घाटी को देखते हैं, उसमें कई ट्राइबल गांव बसते हैं। यह स्थल 1700 फीट की गहराई में बसा है, जिसमें 11 गांव हैं। सभी तामिया के पहाड़ों से पातालकोट का नजारा लेते हैं, लेकिन उन गांवों तक कोई नहीं जाता है। कई वर्षों से यहां पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों तक तो यहां के आदिवासी इस घाटी से बाहर आकर शहर तक नहीं पहुंच पाए थे। समय बदलता गया तो अब सरकार भी उस क्षेत्र तक पहुंच गई। काफी पिछड़े इलाके को सरकार अब विकसित करने के प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में मानसून में जाना सबसे अच्छा माना जाता है। पहाड़ी से कई मीटर नीचे उतरकर पगडंडियों से नीचे जाते हैं तो नीचे कई लोगों का जीवन देखकर हैरानी होती है। यहां के आदिवासी पारंपरिक तरीके से जीवन यापन करते हैं। अब सरकार के पहुंचने से इन लोगों तक सुविधाएं भी पहुंची है। यह स्थान छिंदवाड़ा जिले से 78 किलोमीटर है और तामिया से 20 किमी है। इस घाटी में दुधी नदी बहती है। यह इलाका घोड़े और जूते के आकार की पहाड़ियों और घाटी से घिरा है। बताया जाता है कि इस इलाके की 2500 मिलियन वर्ष आयु है।