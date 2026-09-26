एमपी में गणेश विसर्जन के दौरान हादसे में 10 डूबे, मचा हाहाकार, सीएम मोहन यादव ने जताया शोक

भिण्ड के ऊमरी थाना क्षेत्र के कनावर गांव में शुक्रवार शाम गणेश विसर्जन के दौरान ग्वारी नदी में तीन लोग डूब गए। यह घटना शाम करीब चार बजे ग्वारी नदी के पुल के नीचे विसर्जन करते समय हुई। नदी में तेज बहाव के चलते दो किशोर और एक युवक पानी में बह गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। घटना के बाद एसडीओपी रवींद्र वास्कले और ऊमरी टीआइ बजेंद्र सिंह सेंगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू आधे घंटे ही चल पाया। जानकारी के अनुसार नदी में डूबने वालों में चरी कनावर निवासी 16 वर्षीय कृष्णा पुत्र नरसिंह, कोट निवासी 18 वर्षीय मदन पुत्र जयचंद्र और 17 वर्षीय अभिजीत पुत्र अर्जुन सिंह शामिल हैं।