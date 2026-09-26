मोह नहीं छोड़ पा रहे एमपी के 18 अफसर, एकतरफा रिलीव किया फिर भी नहीं कर रहे ज्वाइन

पद ज्वाइन नहीं कर रहे एमपी के एसएएस अफसर (फोटो- Patrika enhanced AI grok)
मध्यप्रदेश में कुछ अधिकारी मनमानी की मुद्रा में दिख रहे हैं। वे जमी जमाई कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। तबादलों के बावजूद नई पदस्थापना पर नहीं जा रहे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश भी हवा में उड़ा रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के करीब डेढ दर्जन अफसरों को एकतरफा रिलीव कर दिया गया है फिर भी उन्होंने अपनी आमद नहीं दिखाई है। इससे जिलों में काम प्रभावित हो रहे हैं।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग