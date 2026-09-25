एक्सीडेंट में नितिन गडकरी के 4 बार टूट चुके पैर, केंद्रीय मंत्री ने बयां किया दर्द

Nitin Gadkari : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल में 351 बसों की सुगम यातायात सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ रिमोट का बटन दबाकर प्रदेशवासियों को "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" एवं "पीएम ई-बस सेवा" की सौगात दी। कार्यक्रम भोपाल के BHEL दशहरा मैदान पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुगम सफर, सुरक्षित सफर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस तय मापदंड में नहीं बन रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खासतौर पर दिव्यांगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा भी कई बार पैर टूट चुका है, बस में चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है।