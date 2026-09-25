टि्वशा शर्मा केस: वकील का तर्क- गिरिबाला सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, आज होगी सुनवाई

ट्विशा शर्मा ,गिरिबाला सिंह (Photo Source - Patrika)
Twisha Sharma death case: एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार सुनवाई टलने के बाद गिरिबाला सिंह के वकील ने अदालत से आज सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में सीबीआई ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिसके चलते आगे की प्रक्रिया में समय लग रहा है।
ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के वकील सुरेंद्र सिंह ने पक्ष रखा था कि अभी तक ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे साबित किया जा सके कि ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। इसी आधार पर गिरिबाला सिंह की जमानत की याचिका दायर की गई है। बता दें कि गिरिबाला की जमानत पर सीबीआई ने पेंच फंसाया हुआ है।
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