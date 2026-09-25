कभी पैर हिलाती रही तो कभी मां का चेहरा देखती रही 3 साल की मासूम, भोपाल में दर्दनाक दृश्य

Bhopal : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दर्दनाक नजारा सामने आया। 3 बेटियों की मां की अचानक मौत हो गई। एक बेटी उनसे लिपटकर रोती रही तो दूसरी बेटी मां के चेहरे को एकटक निहारती रही थी। घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। ऐसे में पुलिस ने सहारा दिया। महिला का अंतिम संस्कार कराया। मां का आंचल छूटा तो एएसआइ सोनिया पटेल और उनकी टीम बेटियों की सहायता के लिए आगे आ गई।