एमपी में उठी मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक्शन की मांग, चुनाव आयोग समेत सभी कलेक्टर ऑफिसों को घेरेगी कांग्रेस

दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों और प्रदर्शन के ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाना लोकतंत्र का अपमान है। अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत ह, तो उन्हें सामने लाएं। पंकज चतुर्वेदी ने कहा, राहुल गांधी लगातार मिल रही हार से हताश हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में आकर ये सब कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि, 'क्या अब राहुल गांधी तय करेंगे कि चुनाव आयोग को क्या करना है और क्या नहीं?' उन्होंने कहा कि, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चुनाव आयोग सही होता है, लेकिन जब हारती है तो आयोग पर ठीकरा फोड़ने लगती है।