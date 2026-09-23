सीहोर में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, सपा जिलाध्यक्ष ने बताई ‘आधी-अधूरी कार्रवाई’

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासनिक अमले के द्वारा बुधवार को शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के विरोध में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने वाली समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष इंदिरा भील ने इस कार्रवाई को पक्षपात पूर्ण बताया है। उनका कहना है कि, रसूखदार लोगों के अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं गरीब तबके के लोगों के कच्चे मकान दुकान तोड़ दिए गए हैं।