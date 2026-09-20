सीहोर में भीषण सड़क हादसा, खाई में पलटा तेल से भरा टैंकर, गाड़ी मालिक की मौत

Sehore News :मध्य प्रदेश में प्रशासन की तमाम मुस्तैदियों के बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग रफ्तार की चपेट में आकर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों लोग अपनी जान तक गवा रहे हैं। ऐसा ही एक भीषण हादसा रविवार को सूबे के सीहोर जिले के देलावाड़ी घाट से सामने आया है।