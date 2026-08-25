कांवड़ लेकर 11 किमी लंबी यात्रा पर निकले पंडित प्रदीप मिश्रा, पीछे चल रहे लाखों श्रद्धालु

कुबेरेश्वर धाम में सावन की आस्था चरम पर है। मंगलवार सुबह शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले ही धाम में करीब 50 हजार श्रद्धालु पहुंच चुके थे। सोमवार को दिनभर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। प्रशासन और सेवा समितियों ने यात्रा के साथ धाम परिसर, सीवन नदी क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश-निकास और जलाभिषेक की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार भीड़ को व्यवस्थित रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से दर्शन व जलाभिषेक कराने पर विशेष जोर है।