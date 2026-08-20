Sehore news: रक्षाबंधन से 9 दिन पहले दुनिया छोड़ गए 3 मासूम भाई, अर्थी देखकर रो उठा पूरा गांव

sehone news: रक्षाबंधन से ठीक 9 दिन पहले 3 भाई अपनी बहनों को छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। घटना के बाद त्योहार की खुशियों से पहले ही घर में मातम छा गया। एक ही परिवार के 3 बच्चे चले जाने से परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल। घर से जब दो सगे भाईयों की अर्थी एक साथ निकली तो पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया हर किसी की आंखे नम थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर से खेलने के लिए निकले बच्चे हादसे का शिकार हो जाएंगे। तीन बच्चों में एक का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया। जिसके बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।