बस में जिंदा जल गए सीहोर के देवेंद्र सिंह, पिता की अस्थियां लेकर गए थे, दो मौतों से घर में कोहराम

Sehore - ऋषिकेश से इंदौर आ रही एक स्लीपर बस में राजस्थान के दौसा में टक्कर के बाद आग लग गई। आग की लपटों के बीच घिरने से बस में चीख पुकार मच गई। इस भीषण बस अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई जिनमें अधिकांश एमपी के हैं। किसी ने अपने पति को खो दिया तो कोई अपनी जीवन संगिनी को ही गंवा बैठा। अंदर का मंजर देखनेवाले अस्पताल में भर्ती घायलों और इंदौर में परिजनों ने बताया कि ऐसा नजारा था कि हमारी रूह कांप उठी। कई यात्रियों के शव सीट से ही चिपके रह गए। कुछ शव कंकाल ​बनकर बस में नीचे बिखरे पड़े थे। खाक हो चुके शवों की पहचान भी मुश्किल है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मृतकों की पहचान होगी। बस में सीहोर के देवेंद्रसिंह भी सवार थे जोकि हादसे में जिंदा जल गए। खास बात यह है कि उनके पिता का भी कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ था। उनकी अस्थियां विसर्जन करने ही देवेंद्र हऱिद्वार गए थे लेकिन लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। पिता के बाद पुत्र की यूं आकस्मिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।