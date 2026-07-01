भरी बैठक में भिड़ गए कांग्रेसी, 8 वरिष्ठ नेताओं ने दे दिए इस्तीफे, एमपी में जबर्दस्त उठापटक

MP Congress -मध्यप्रदेश में कांग्रेस की अंतर्कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं तो कहीं असंतुष्ट होकर त्यागपत्र दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में खूब हंगामा हुआ। कार्यकर्ता हाथापाई पर उतर आए। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यश घंगोरिया को बीच-बचाव के लिए आगे आना पड़ा। उधर ग्वालियर में नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद बवाल मच गया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने असंतुष्ट होकर इस्तीफे दे दिए। सीधी में भी कांग्रेसियों के बीच धक्कामुक्की हुई। यहां सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद भड़का जिसके बाद दो नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस के अंदर मची इस उठापटक को बीजेपी जमकर हवा दे रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने यूथ कांग्रेस का वीडियो पोस्ट कर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस की बैठक को अंतर्कलह का मंच करार देते हुए पूछा कि जो अपनी बैठक तक नहीं संभाल पा रहे, वे प्रदेश क्या संभालेंगे?