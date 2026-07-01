1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

“बेटे को प्रदेशाध्यक्ष बनाने में अनुशासन भूल गए दिग्विजय”, कांग्रेस महासचिव के बयान पर मची खलबली

Nidhi Chaturvedi targets Digvijaya Singh- कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को घेरा, पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया, फेसबुक पर की लंबी पोस्ट
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 01, 2026

Congress General Secretary Nidhi Chaturvedi targets Digvijaya Singh

Congress General Secretary Nidhi Chaturvedi - Image Patrika.com

Nidhi Chaturvedi - मध्यप्रदेश में कांग्रेस की अंदरुनी कलह एक बार फिर उजागर हो गई है। उज्जैन में जमीन मामले में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को गलत बताने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह घिर गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की बैठक ने इस विवाद को हवा दी, जो अब पार्टी में विकराल रूप ले रही है। वर्चुअल बुलाई गई इस बैठक में जहां कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह को घेरा वहीं अब कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने भी उन्हें घेरा है। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में दिग्विजय सिंह को पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। निधि चतुर्वेदी ने सार्वजनिक मंच से दिए गए उनके बयान को पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय पर कार्रवाई की भी मांग की। निधि चतुर्वेदी ने लिखा कि बेटे जयवर्धन को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाने की चाह में दिग्विजय सिंह कांग्रेस का अनुशासन भी भूल गए हैं। कांग्रेस महासचिव के बयान पर खलबली मच गई है। अब दिग्विजय सिंह समर्थक गुस्सा जता रहे हैं।

प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उज्जैन के भूमि विवाद और वीर भारत न्यास के मामले में सच क्या है और झूठ क्या, कौन सही है और कौन गलत, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ के बिल्कुल परे है -और जिसे देखकर आज हर सच्चे कांग्रेसी का सिर शर्म से झुक गया है – वह यह है कि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोलने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी?

जयवर्धन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने की महत्वाकांक्षा

निधि चतुर्वेदी ने आगे लिखा- दिग्विजय सिंह जी की यह छटपटाहट, यह गुस्सा और यह अमर्यादित आचरण और कुछ नहीं, बल्कि ‘पुत्र-मोह’ में उठाया गया एक बेहद अशोभनीय, पीड़ादायक और निंदनीय कदम है। अपने बेटे जयवर्धन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने की महत्वाकांक्षा में वे भूल चुके हैं कि पार्टी का अनुशासन क्या होता है।

कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी की इस पोस्ट पर दिग्विजय समर्थकों ने गुस्सा जताया है। फेसबुक पर ही लोग कमेंट कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

पिता की दुश्मनी की गांठ अभी भी

सोमदेव जूदेव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा-

पिता की दुश्मनी की गांठ अभी भी है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएंगे। जो अनुशासन को ताक पर रखकर अपने विचार सोशल मीडिया पर डालें तो उससे कांग्रेस कमजोर ही होगी। उम्र व सीनियरटी का ख्याल न हो ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन देने वालों को इसका - उसका , तू - तेरा से बचना होगा। आप सब जो प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, आप धैर्य के साथ कमेंट्स दें। आप कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य भी हैं। संस्कारवान युवा आगे आएं, उन्हीं से कांग्रेस का भविष्य मजबूत होगा।

केशव माथुर नामक यूजर ने लिखा-
Tune ye post daalkar achha nahi kiya @digvijay singh ka apmaan hai ye

एक अन्य यूजर प्रदीप सरल ने कमेंट किया
Jeetu patwari maha arrogant,
बदजुबां भी हैं, ऊन के ऊपर लाइट डोज़ काम नहीं करता…

बीजेपी विधायक ने ही दिए जमीन के दस्तावेज, दिग्विजय सिंह ने खोली पोल, सरकार सांसत में

ये भी पढ़ें
Digvijaya Singh stated that a BJP MLA himself provided the land documents

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Jul 2026 12:25 pm

Published on:

01 Jul 2026 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “बेटे को प्रदेशाध्यक्ष बनाने में अनुशासन भूल गए दिग्विजय”, कांग्रेस महासचिव के बयान पर मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस पीसी की बैठक में जीतू-दिग्गी साथ, पूर्व CM ने कलह को बताया अफवाह, कह दी बड़ी बात

MP Congress jitu digvijay singh:
भोपाल

ट्विशा केस: वकील ने बताया केस का सबसे संदिग्ध पहलू, दिल्ली AIIMS पर भी शक

ट्विशा शर्मा डेथ केस
भोपाल

घरों में नहीं होगी ‘वोल्टेज’ और ‘ट्रिपिंग’ की समस्या, भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

MP Electricity Regulatory Commission: खत्म होगी वोल्टेज की समस्या (Photo Source- freepik)
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ के पीछे पड़ी सीबीआई, जेल से नहीं आ पा रहे बाहर

Giribala Singh and Samarth have been in jail for 30 days in the Twisha case
भोपाल

एमपी के 9 जिलों में 96 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी, IMD का पूर्वानुमान 2 दिन में झूमकर बरसेगा मानसून

MP Heavy Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.