“बेटे को प्रदेशाध्यक्ष बनाने में अनुशासन भूल गए दिग्विजय”, कांग्रेस महासचिव के बयान पर मची खलबली

Nidhi Chaturvedi - मध्यप्रदेश में कांग्रेस की अंदरुनी कलह एक बार फिर उजागर हो गई है। उज्जैन में जमीन मामले में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को गलत बताने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह घिर गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की बैठक ने इस विवाद को हवा दी, जो अब पार्टी में विकराल रूप ले रही है। वर्चुअल बुलाई गई इस बैठक में जहां कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह को घेरा वहीं अब कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने भी उन्हें घेरा है। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में दिग्विजय सिंह को पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। निधि चतुर्वेदी ने सार्वजनिक मंच से दिए गए उनके बयान को पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय पर कार्रवाई की भी मांग की। निधि चतुर्वेदी ने लिखा कि बेटे जयवर्धन को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाने की चाह में दिग्विजय सिंह कांग्रेस का अनुशासन भी भूल गए हैं। कांग्रेस महासचिव के बयान पर खलबली मच गई है। अब दिग्विजय सिंह समर्थक गुस्सा जता रहे हैं।