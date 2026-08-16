एमपी में खाद की किल्लत पर बड़ा अपडेट, परेशान न हों किसान कल से शुरु होगा वितरण

MP Farmers :मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अब राज्य सरकार की ओर से स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकार ने साफ किया कि, प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, हमारे पास खाद का पर्याप्त भंडारण है। मौजूदा समय में बंद बिक्री पर सफाई देते हुए कहा गया कि, रिटेलर के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, जिसके चलते 3 दिनों के लिए इसे बंद किया गया है। हालाकि, 17 अगस्त यानी सोमवार से एक बार फिर खाद की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। साथ ही 20 अगस्त से प्रदेशभर में 'हर किसान, हर घर, हर खेत खाद अभियान' की शुरुआत की जाएगी।