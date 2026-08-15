देवगुरु बृहस्पति से बना महाशक्तिशाली योग, 4 दिनों तक बहुत फलदायी होगी पूजा-पाठ और साधना

Jupiter in Pushya Nakshatra : ज्ञान, उच्च शिक्षा और वृद्धि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति इन दिनों पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वे 19 अगस्त तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार पुष्य नक्षत्र में गुरु का संचरण अब केवल 4 दिनों का ही शेष है। ज्योतिष शास्त्र में यह गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि गुरु पुष्य का यह संयोग न केवल भौतिक विषयों के लिए, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान की गई पूजा पाठ और साधना बहुत फलदायी होती है।