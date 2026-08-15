Independence Day MP : लाल परेड मैदान में एमपी का मुख्य आयोजन, सीएम मोहन यादव ने फहराया तिरंगा

लाल पास वाले आमंत्रित अतिथि सरकार द्वार गेट नंबर-1, जेल रोड से प्रवेश करेंगे और बैंड ट्रेङ्क्षनग स्कूल के सामने वाहन पार्क करेंगे। पीले पास वालों का प्रवेश भी गेट नंबर-1 से होगा, जबकि पार्किंग मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के सामने और ज्निेजियम के पास रहेगी। हरे और नीले पास वालों के लिए पीटीएस (आ्र्ड) गेट नंबर-6 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। नागरिक गेट नंबर-3 विजय द्वार और गेट नंबर-5 कैह्रश्वटन द्वार से प्रवेश कर सकेंगे। इनके वाहनों की पार्किंग एमवीएम कॉलेज ग्राउंड, एमएलए रेस्ट हाउस और जेल मुख्यालय ग्राउंड में रहेगी। स्कूल- कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विजय द्वार, मजार द्वार और प्रबंध द्वार से प्रवेश होगा।