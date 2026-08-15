Rajgarh News : तिरंगे के रंग में नहाया मोहनपुरा डैम, पानी पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखा आपने?

15 August 2026 : इस बार भारत देश 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता का 80वें वर्ष का जश्न मना रहा है। हर देशवासी राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए आजादी के पर्व की खुशी मना रहा है। देश की लगभग सभी सरकारी और निजी इमारतें भारत की आजादी के 79 वर्ष पूर्ण करने के उत्साह में जगमग हैं। मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस की खुशी व्यक्त करते हुए कई नजारे देखने को मिल रहे हैं। इस मौके पर सूबे के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में स्थित मोहनपुरा डैम पर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। ये नजारा अबतक जिस किसी ने भी देखा, वो गदगद हो उठा। देर रात सामने आईं मोहनपुरा डैम की तस्वीरें सुबह तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।