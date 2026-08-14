Rajgarh News: स्कूलों में सालों से जमे जनशिक्षक हटेंगे, संचालक बोले- ‘जो नियम में है, वो सब होगा’

Rajgarh School News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में नियम विरुद्ध सालों से जमे जनशिक्षकों पर विभाग जल्द शिकंजा कसने की तैयारी में है। अभी तक राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव के कारण वे जमे रहे लेकिन अब उन्हें अपनी मूल संस्थाओं में जाकर काम करना होगा, जिस काम के लिए वे शिक्षक बने हैं, वह करना होगा, यानी बच्चों को पढ़ाना होगा। साथ ही जिले के जर्जर स्कूलों की स्थिति में भी अब सुधार की उम्मीद जागी है। शुक्रवार को जिले के भ्रमण पर आए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने पत्रिका से हुई विशेष बातचीत में यह कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्राथमिकता में ये मुद्दे हैं, जिन्हें हमने नोट कर लिए हैं।