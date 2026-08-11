महाकाल दर्शन की आस रह गई अधूरी, मां-बेटे और बहू की मौत से उजड़ गया परिवार

Rajgarh News : सरकार की तमाम सख्तियों और ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा और जागरुकता अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये कि, राज्य में हर रोज रफ्तार की चपेट में आकर सैकड़ों लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। हालिया भीषण सड़क हादसे से जुड़ा एक मामला राजगढ़ जिले के बयावरा फोरलेन एनएच-52 पर सारंगपुर के नजदीक से सामने आया है। यहां बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहा कार सवार परिवार मार्ग पर चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसा। इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, 4 घायल हैं। इनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है।