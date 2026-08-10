राजगढ़ में बारिश का कहर, जल मंदिर में फंसे 5 लोग, NDRF ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

Rajgarh news: एमपी के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के सोमवारिया स्थित जल मंदिर में सोमवार को अचानक जलस्तर बढ़ने से पुजारी सहित पांच लोग मंदिर परिसर में फंस गए। इनमें राजगढ़ से भोलेनाथ का अभिषेक करने पहुंचे मां-बेटे भी शामिल थे। शुरुआत में पानी घुटनों तक था, लेकिन कुछ ही देर में जलस्तर तेजी से बढ़ता गया और गले तक पानी पहुंच गया। मंदिर में फंसे लोगों ने अलग-अलग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति साझा की।