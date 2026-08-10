Bhopal news: बारिश के मौसम में सांपों से रहें सावधान, जरूर बरतें ये 5 सावधानियां

सर्पदंश के उपचार में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) सबसे प्रभावी दवा है, लेकिन नजीराबाद व बैरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरेरा कॉलोनी, बरखेड़ा पठानी और खजूरी कला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी स्नेक वेनम नहीं मिल रहा है। इन केन्द्रों में सर्पदंश का उपचार करने वाले विष विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी) प्रशिक्षित या ओफियोलॉजी के अनुभव डॉक्टर और चिकित्सा भी नहीं हैं। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल कॉलेजों में रेफर किया जा रहा है। हाल ही में आठ वर्षीय एक बच्चे को घर मे सांप दंश लिया। गंभीर स्थिति में उसे हमीदिया में भर्ती करना पड़ा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम के 17000 डोज वितरित किए गए हैं।