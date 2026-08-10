Bhopal news: बारिश में डेंगू से सावधान ! रिपोर्ट के इंतजार में न टाले इलाज, गौर करें ये 7 लक्षण

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में डेंगू के मरीजों के आंकड़े एलिजा('एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसोरबेंट एसे') जांच की शर्तों में उलझकर रह गए है। नतीजा अस्पतालों की वास्तविक स्थिति और सरकारी आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। रैपिड टेस्ट में डेंगू की आशंका होते ही मरीज का उपचार शुरू हो जाता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे डेंगू का मरीज तभी माना जा रहा है, जब एलिजा जांच पॉजिटिव आए। सरकारी रिकॉर्ड में इस वर्ष अब तक सिर्फ 52 पॉजिटिव केस दर्ज है, जबकि अस्पतालों में 165 संदिग्ध डेंगू मरीज भर्ती है। संदिग्ध मरीजों का भर्ती होना चिंता बढ़ा रहा है।