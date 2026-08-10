कॉलेज नहीं जाना चाहती एमपी की Gen Z, यूजी-पीजी की 185637 सीटें खाली पड़ीं

mp colleges एमपी में Gen Z को मानो उच्च शिक्षा से अरुचि हो गई है। स्टूडेंट कॉलेज जाने से बच रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेशभर में कॉलेजों में करीब 2 लाख सीटें खाली पड़ीं हैं। इसका कारण बताते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि कॉलेजों के नियमित कोर्स अब स्टूडेंट के ज्यादा काम के नहीं रहे। वे रोजगारमूलक कोर्स की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रहे सभी पात्र विद्यार्थियों निर्धारित समय-सीमा में प्रवेश लेने की अपील की है।