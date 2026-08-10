BRM vs LDN: लॉर्ड्स में गरजा लियम लिविंगस्टन का बल्ला, तूफानी अर्धशतक ठोक बर्मिंघम फोनिक्स से छीन लिया मैच

163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लंदन स्पिरिट की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। लुआन-ड्रे प्रिटोरियस 16 और जॉनी बेयरस्टो 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान लियम लिविंगस्टन ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लिविंगस्टन ने 30 गेंदों में 66 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं ब्रेविस 31 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिला दी।