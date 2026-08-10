उज्जैन में उमड़े लाखों भक्त, 13 घंटों में बिका महाकाल का 84 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद

श्रावण-भाद्रपद मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारियों के क्रम में आज सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप इस बार भी सवारी को भव्य, सांस्कृतिक और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। सवारी की इस बार की विशेष थीम 'सांस्कृतिक और जनजातीय दलों की प्रस्तुति' रखी गई है। इसी के तहत आलीराजपुर का प्रसिद्ध जनजातीय दल सवारी मार्ग पर अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेगा। इसके अतिरिक्त, रामघाट पर शिप्रा आरती और पूजन के दौरान स्थानीय कलाकारों को भी अपना हुनर प्रदर्शित करने का विशेष मंच और अवसर प्रदान किया जाएगा। पहली सवारी में 1100 वेदपाठी बटुकों ने रामघाट पर वेद उद्घोष किया था।