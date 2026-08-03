एमपी के पूर्व मंत्री पारस जैन का निधन, उज्जैन के कई बार रहे विधायक, बीजेपी में पसरा शोक

Paras Jain - एमपी के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता पारस जैन का निधन हो गया है। उन्होंने इंदौर के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। स्वर्गीय पारस जैन कुछ दिनों से बीमार थे और अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पारस जैन 77 साल के थे। वे पहलवान के नाम से विख्यात थे। पारस जैन, उज्जैन से विधायक रहे और मंत्री भी बने। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद पारस जैन ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी में शोक पसर गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पारस जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्हें जनसेवा तथा संगठन के प्रति समर्पित बताया।