100% रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों को मिलेगा 1-1 लाख, उज्जैन में खुलेगी धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंकपात मार्ग स्थित महर्षि गुरु सांदीपनि आश्रम पहुंचे और गुरु सांदीपनि का पूजन-अर्चन किया। उन्होंने अपनी स्वरचित पुस्तक महर्षि सांदीपनि : भारतीय गुरुकुल परंपरा के शिल्पी की प्रति उनकी प्रतिमा के समक्ष अर्पित की। उन्होंने कहा कि यहीं से शिक्षा प्राप्त कर भगवान श्रीकृष्ण जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित हुए। पूरे विश्व में यदि किसी को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को गहराई से समझना हो तो उन्हें उज्जैन के सांदीपनि आश्रम अवश्य आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वृंदावनपुरा में संत शिरोमणि रविदास महाराज की चरण पादुका और गुरु गादी स्थल पहुंचकर चादर चढ़ाई। उन्होंने चरण पादुका और गुरु गादी परिसर को भव्य-दिव्य स्वरूप देने की घोषणा की।