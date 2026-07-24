उज्जैन हनीट्रैप मामले में नया खुलासा, हिंदू सेना के संस्थापक ने बना रखा गैंग, अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, लोकेश शर्मा और उसकी गैंग के सदस्यों ने 19 जुलाई की सुबह हैदर को पाकीजा के पास छोड़ा था। यहां उन्होने हैदर के पिता से 5 लाख रुपए लिए थे। शेष रकम बाद में लेने की योजना थी। टीआइ नरेंद्र यादव के अनुसार बदमाशों के कब्जे से हैदर की कार भी जब्त की गई है, जिसे वे बाकी रकम मिलने के बाद लौटाने वाले थे। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई दो अन्य कारें भी जब्त की गई है। सभी आरोपी फिलहाल 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं।