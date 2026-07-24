24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

उज्जैन हनीट्रैप मामले में नया खुलासा, हिंदू सेना के संस्थापक ने बना रखा गैंग, अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार

Ujjain honeytrap gang case: उज्जैन हनीट्रैप गैंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दबंग हिंदू सेना नाम के संगठन के संथापक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को दबोच चुकी है।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Jul 24, 2026

Ujjain honeytrap case police reveal Hindu Sena founder formed gang

Ujjain honeytrap gang case: नानाखेड़ा पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Patrika)

Ujjain honeytrap Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन हनीट्रैप गैंग मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब नानाखेड़ा पुलिस द्वारा पकड़े गए हनीट्रैप और फिरौती गिरोह की जांच में एक और चौकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि इसी गिरोह ने शंकरपुर क्षेत्र के एक युवक को भी हनीट्रैप में फंसाकर उससे रुपए ऐंठे थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इसी तरीके से और कितने लोगों को निशाना बनाया।

दबंग हिंदू सेना संगठन के संस्थापक ने बनाया था गिरोह

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का मुख्य आरोपी लोकेश शर्मा खुद को 'दबंग हिंदू सेना' नाम के संगठन का संस्थापक बताकर लोगों पर रौब जमाता था। उसने ठगी के लिए एक गैंग तैयार कर रखी थी। इसी पहचान और गैंग का इस्तेमाल कर वह साथियों के साथ लोगों को डराने और दबाव बनाने का काम करता था। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि संगठन के नाम का इस्तेमाल केवल भय पैदा करने के लिए किया गया था या इसके पीछे कोई अन्य भूमिका भी थी।

ऐसे चुनते थे शिकार

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह पहले ऐसे लोगों की पहचान करता था, जिनके पास हाल ही में बड़ी रकम आई हो या जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए आसानी से जाल में फंसाया जा सके। इसके बाद युवती फर्जी पहचान से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करती और मुलाकात तय कराती। तय स्थान पर पहुंचते ही गिरोह युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करता, अश्लील वीडियो बनाता और उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की फिरौती मांगता।

युवती समेत 2 आरोपी अब भी फरार

इसी पैटर्न पर कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े हैदर पटेल को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि युवती अंजलि ठाकुर और दीपक राजपूत अभी फरार है। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें आरोपी पीड़ित को उसके पिता के हवाले करते दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस शंकरपुर की वारदात सहित गिरोह के पुराने मामलों की फाइलें खंगाल रही है।

हैदर के पिता से ले चुके थे 5 लाख रुपए

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, लोकेश शर्मा और उसकी गैंग के सदस्यों ने 19 जुलाई की सुबह हैदर को पाकीजा के पास छोड़ा था। यहां उन्होने हैदर के पिता से 5 लाख रुपए लिए थे। शेष रकम बाद में लेने की योजना थी। टीआइ नरेंद्र यादव के अनुसार बदमाशों के कब्जे से हैदर की कार भी जब्त की गई है, जिसे वे बाकी रकम मिलने के बाद लौटाने वाले थे। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई दो अन्य कारें भी जब्त की गई है। सभी आरोपी फिलहाल 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं।

Panna News: कपड़ा धोने वाले बैट से की सोते हुए पति की हत्या, बिस्तर पर छोड़ी लाश, बच्चों को लेकर फरार पत्नी

ये भी पढ़ें
Baghwarkalan Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 11:45 am

Published on:

24 Jul 2026 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन हनीट्रैप मामले में नया खुलासा, हिंदू सेना के संस्थापक ने बना रखा गैंग, अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Honey Trap: 'मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी' कहकर उज्जैन पहुंची युवती, युवक के साथ हुआ बड़ा खेल

ujjain
उज्जैन

Ujjain news: 333 किमी.का सफर करके ‘महाकाल मंदिर’ पहुंची फैमली, दर्शन से पहले मिला बड़ा धोखा

Mahakaleshwar Temple: उदयपुर थाने में प्रकरण दर्ज (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

Ujjain Honeytrap Case: पुलिस को शक हैदर को हनीट्रैप में नहीं फंसाया, हो सकता है एस्कॉर्ट सर्विस का मामला

Ujjain Honeytrap Case Update young man linked to BJP leader included
उज्जैन

मोड़ी गौशाला में सरपंच प्रतिनिधि ने गौवंश को खिलाया हरा चारा

datia news
उज्जैन

‘विक्रमोत्सव 2026’ को प्रतिष्ठित बीटा गोल्ड अवार्ड, सीएम मोहन यादव की पहल को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

Vikramotsav 2026
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.