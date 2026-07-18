‘विक्रमोत्सव 2026’ को प्रतिष्ठित बीटा गोल्ड अवार्ड, सीएम मोहन यादव की पहल को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

Ujjain News :मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बड़ी पहचान मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनूठी पहल पर आयोजित होने वाले 'विक्रमोत्सव 2026' को इस साल का तीसरा राष्ट्रीय सम्मान हासिल हुआ है। देहरादून में आयोजित 'हिन्दुस्तान 2.0 नेशनल चिंतन शिविर एवं एक्स्पो' में विक्रमोत्सव 2026 को बीटा अवार्ड्स के अंतर्गत गवर्नमेंट इवेंट ऑफ द इयर, गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री द्वारा दिए गए इस सम्मान को सौंपने के लिए बीटा की टीम जल्द ही भोपाल आकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को यह पुरस्कार प्रदान करेगी।