खिलौना कार में कुंडली मार बैठा था जहरीला रसल वाइपर, उज्जैन में स्नेक रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पकड़ा

आ रही रेस्क्यू कॉल सर्प मित्र राहुल मोकरीवाल के अनुसार नानाखेड़ा, नागझिरी, मुल्लापुरा, कानीपुरा रोड, आगर रोड, इंदौर रोड और शहर से लगी नई कॉलोनियों से सबसे अधिक रेस्क्यू कॉल मिल रही हैं। तेजी से हो रहे निर्माण कार्य, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक आवास प्रभावित होने से सर्प आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने रसल वाइपर कोबरा और कॉमन करैत जैसी विषैली प्रजातियों से सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि सांप दिखाई देने पर उसे पकड़ने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें।