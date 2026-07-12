Ujjain : पहली बार महाकाल की संपत्ति का हुआ खुलासा, 472 करोड़ की एफडी, 90 एकड़ बेशकीमती जमीन

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि, समिति की एफडी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में हैं। विभिन्न बैंक खातों में करीब 16 करोड़ की नकद राशि भी जमा है। हालांकि, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण मंदिर का वार्षिक खर्च भी बढ़कर करीब 135 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं, मंदिर का मासिक खर्च पहले 2.5 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 11 करोड़ से ज्यादा हो गया है।