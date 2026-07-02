2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

MP हाईकोर्ट ने उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे भूमि अधिग्रहण पर दिया स्टे, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

Ujjain-Jaora Greenfield Highwa-एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर फिलहाल स्टे लगा दिया है।
2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Jul 02, 2026

MP High Court Stays Ujjain-Jaora Greenfield Highway Land Acquisition

Ujjain-Jaora Greenfield Highway- उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे भूमि अधिग्रहण पर स्टे (फोटो सोर्स- Patrika)

Ujjain-Jaora Greenfield Highway Land Acquisition- मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर निर्मित होने वाला उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे विवादों से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जावरा से लेकर उज्जैन तक किसानों ने इस सड़क का विरोध किया। मजबूरन सरकार ने इसे सामान्य हाईवे बनाने के साथ किसानों को चार गुना मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि किसानों को चार गुना मुआवजा मिला नहीं है। वहीं अब मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण पर स्टे दे दिया है। न्यायालय ने गांव मंगरोला, सोडंग और झिरनिया उन्हेल के किसानों की याचिका पर सुनवाई कर विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस स्टे पर आगामी सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

भूमि अधिग्रहण के नियमों का नहीं हो रहा पालन- याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विशाल चौहान और आशुतोष जगताप ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना की गई है। याचिका में बताया गया कि किसानों ने वैकल्पिक मार्ग, शासकीय भूमि के उपयोग और इंटरचेंज डिजाइन में बदलाव को लेकर आपत्तियां और सुझाव दिए थे। जिन पर प्रशासन द्वारा विधिसम्मत विचार नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि आपत्तियों की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी के बजाय अन्य अधिकारी द्वारा की गई, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि किसानों को अब तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है और इस मामले में कई महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न विचारणीय हैं। तर्कों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश पारित किया। अधिवक्ता विशाल चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से मंगरोला, सोडंग और झिरनिया के प्रभावित किसानों को एक बड़ी और महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है।

अन्य किसानों के लिए हो सकता है फायदा

तीन गांवों के किसानों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाने और स्टे मिलने के बाद अन्य किसानों के लिए भी हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुल गया है। क्योंकि अब भी क्षेत्र के कई किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला है। वहीं सरकार ने चार गुना मुआवजे की घोषणा की थी, परंतु नागदा-खाचरौद विधानसभा के ही कई किसानों को दोगुना मुआवजा ही दिया गया है। यहीं नहीं किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण का विरोध करने पर प्रशासनिक और पुलिस अमला उन्हें डरा भी रहा है। जिसके कई वीडियों भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए है। ऐसे में वह किसान जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है और जमीन अधिग्रहण हो रही है, वह भी हाईकोर्ट की शरण ले सकते है।

हलवाई बोला- मां को किसी ने मार दी गोली, फिर खुद को ब्लेड से काटा, सागर में पुलिस चौकी के पास मिला शव

ये भी पढ़ें
Sagar Halwai Death Case Halwai Dead body Found near police stataion suspicious circumstances

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 06:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP हाईकोर्ट ने उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे भूमि अधिग्रहण पर दिया स्टे, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Woman Humiliated: बाल काटे, कपड़े फाड़े और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर दंपती का निकाला जुलूस, उज्जैन में अमानवीयता

ujjain
उज्जैन

‘सिया ने जरा सा भी धैर्य नहीं रखा…’, मम्मी-पापा भी जिम्मेदार, उज्जैन में बोलीं महिलाएं

Ketan Murder Case: हत्याकांड को लेकर महिलाओं से की गई बात (Photo Source - Patrika)
उज्जैन

‘गोली मार दूंगा, जान ले लूंगा’, हाथ में पिस्टल लेकर कांग्रेस नेता ने की दबंगई, उज्जैन में किसानों को धमकाया

Congress leader Pistol Video
उज्जैन

बच्चों की इम्यूनिटी पर भारी सोने की बढ़तीं कीमतें, आयुर्वेद इलाज महंगा, स्वर्ण भस्म की रेट दोगुनी

Gold Price Effect on Ayuvedic Medicine
Patrika Special News

उज्जैन में मोहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर वैन ब्लास्ट का क्या था मकसद? ATS तलाश रही 3 जवाब

Van Blast Case
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.