उज्जैन में मोहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर वैन ब्लास्ट का क्या था मकसद? ATS तलाश रही 3 जवाब

पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया है कि, वाहन में करीब 8 हजार रुपए के पटाखे लगाए गए थे। उन्होंने पटाखों की खरीद का बिल भी पुलिस को सौंपा है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वाहन के भीतर जले हुए पटाखों के अवशेष और वायरिंग मिली है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही हैं।इधर, क्रेन मालिक गोपाल राठौर का कहना है कि उनसे पुष्प वर्षा के लिए क्रेन किराए पर मांगी गई थी। 2500 रुपए किराया तय होने के बाद उन्होंने ड्राइवर सहित क्रेन भेज दी थी। उसे वाहन में विस्फोट किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी।