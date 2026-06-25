आर्थिक मोर्चे पर एमपी की लंबी छलांग, महाराष्ट्र-गुजरात को पीछे छोड़ा, 1.79% रफ्तार से बढ़े करदाता

MP News :मध्य प्रदेश ने आयकर रिटर्न यानी आइटीआर फाइल करने के मामले में इस बार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। 2025-26 में आइटीआर के आंकड़े बताते हैं कि, प्रदेश में लखपतियों के साथ - साथ करोड़पतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 0.06 फीसद की गिरावट आई है। तमिलनाडू 0.67 फीसद की मंदी झेल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश ने 1.79 फीसद की शानदार बढ़ोतरी दर दर्ज की है। इस साल रिकॉर्ड 37.74 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये बीते साल के 37 लाख से ज्यादा हैं।