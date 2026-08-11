एमपी में गरमाया E-20 Petrol का मुद्दा, AAP सांसद संजय सिंह आ रहे भोपाल

कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी एवं दिल्ली सरकार के पूर्व लोकप्रिय कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में ई-20 पेट्रोल से जुड़े विभिन्न विषयों, आम नागरिकों की चिंताओं और वाहन चालकों के सामने आने वाले सवालों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।