एमपी में बाढ़ और बारिश के हालात पर सरकार की नजर, ट्रिपल लेयर कंट्रोल रूम तैयार

MP News :मध्य प्रदेश में करीब 48 घंटों से देखने में आ रहे मानसून के रौद्र रूप और भारी बारिश के बीच संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से नागरिकों को बचाने के लिए विभाग ने त्रिस्तरीय (राज्य, संभाग और जिला स्तर) नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने साफ किया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।