Bhopal News : वृद्धाश्रम में थमीं कारोबारी पिता की सासें, बच्चों ने मुंह फेरा, दो दिन बाद अंत्येष्टि

Old Age Home : संतान की परवरिश के लिए माता, पिता दिन रात एक कर देते हैं। कई बार खूब माल-ओ-दौलत भी कमा लेते हैं, ताकि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। साथ ही, जीवन के आखिरी पड़ाव में वहीं संतान जिसके लिए जीवनभर धन कमाने में लगाया, उसके काम आ सके। लेकिन, कई बार मामला इससे विपरीत और बेहद चौकाने वाला भी सामने आता है। ऐसा ही एक झकझोर कर रख देने वाला मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहां जिस पिता ने अपने बेटे और बेटी के बेहतर भविष्य के लिए लिए पूरा जीवन लगाया। आरोप है कि, बच्चों ने उसी पिता से उसके अंतिम समय में मुहं मौड़ लिया।