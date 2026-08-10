Bhopal News : ‘नौकरी लगवा दूंगा 77 हजार जमा कर दो’, थाने पहुंचकर पीड़ित बोला- ‘साहब बहुत मारा’

Fraud Case Bhopal : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलबड़ इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक के साथ ठगी और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, कंपनी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर पहले तो पीड़ित से 77 हजार रुपए जमा कराए। बाद में पैसे वापस मांगने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। शिकायत ग्राम बिंदरई में रहने वाले 19 वर्षीय देवराज यदुवंशी के द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी के नीलबड़ ब्रांच के एमडी उमेश सूर्यवंशी पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल, पुलिस ने इस संगीन मामले में केस दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी है।