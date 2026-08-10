भोपाल में झमाझम बारिश के बीच स्कूल पहुंचे बच्चे, बाद में घोषित हुए छुट्टी के आदेश

School Holiday Declared :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार की दोपहर से मुसलाधार बारिश का दौर जारी है। हालात ये हैं कि, खासकर पुराने शहर की अधिकतर सड़कों पर जल भराव के हालात हैं। वहीं, निचले इलाकों में जल भराव के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के हालात को देखते हुए प्रशासन ने नगर निगम सीमा में आने वाले सभी नर्सरी से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। लेकिन, इस आदेश की खास बात ये रही कि, जब तक शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर स्कूलों तक पहुंचाया गया, तबतक शहर के सभी स्कूली छात्र बारिश के बीच जैसे तैसे जद्दोजहद करते हुए स्कबल पहुंच चुके थे।