MP Weather : 21 जिलों में आज मुसलाधार बारिश, घर से निकलने से पहले सावधान

मंडला में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालात ये हैं कि, नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। हालात ये हैं कि, नदी किनारे बसे 7 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। विदिशा के पठारी इलाके में रहटी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे बड़े क्षेत्र का यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं, उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला बांध के पांच गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। जबकि, डिंडोरी में बीते 24 घंटों के दौरान करीब 6 इंच बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण डिंडोरी का आसपास के जिलों से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है।