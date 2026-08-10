एमपी में उफनाई नर्मदा, कई जगहों पर आई बाढ़, 5 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

mp rain - एमपी में कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। इससे अनेक जगहों पर बाढ़ आ गई। राजधानी भोपाल में रातभर बरसात के बाद सोमवार सुबह भी पानी गिरने का दौर जारी है। इससे पहले रविवार को मंडला डिंडौरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर आ गई। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बहने से कई जगहों पर यातायात ठप हो गया। डिंडौरी में मकान गिरने से 7 साल के एक बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। यहां सोमवार को सभी स्कूलों की छुट्‌टी घोषित कर दी गई है। सोमवार को प्रदेश के 5 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।