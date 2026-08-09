सीएम मोहन यादव ने किया ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ का शुभारंभ, युवाओं को दिलाया खास संकल्प

Har Ghar Tiranga Yatra (सीएम मोहन ने किया तिरंगा यात्रा का शुभारंभ Photo Source- Input)
Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 9 अगस्त की सुबह पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। सैकड़ों युवाओं ने शहर के टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया। इस दौरान आलम ये था कि, बारिश के बीच भी युवाओं का जोश में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने जोर-शोर से ये यात्रा निकाली और लोगों को प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ किया। उन्होंने मंच पर तिरंगा लहराया और युवाओं के अंदर जोश भर दिया। सीएम ने युवाओं को आजीवन देशभक्ति का संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीएम निवास पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में अभियान छेड़ा गया है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की तरह आज एक साथ सभी राज्यों में देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज इंद्र देवता भी सारे देशभक्तों - वीरों का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय।
तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने से पहले सीएम डॉ. यादव ने कहा कि, महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थीं। देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बलिदान - संघर्ष और अहिंसक आंदोलन से देश में जो ज्वार उठा, उसकी वजह से 5 साल बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद मिली इस आजादी को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, हम सभी परमात्मा से कामना करें, सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। क्योंकि, इन सभी के योगदान से ही भारत को आजादी मिली है। हम अपने सर्वहारा वर्ग और देश के नागरिकों के साथ आजादी का पर्व मनाएं और अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। हम वसुधैव कुटुम्बकम के मार्ग पर चलें। हम कामना करें कि, हमारा भारत चिर युवा और चिर स्वतंत्र रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, आज हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसका आह्वान किया है। मैं खुद भी उसमें शामिल होने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि, पूरे देश में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवा - बच्चे - बुजुर्ग - महिलाएं मिलकर संकल्प करेंगे कि, वे आजीवन देश की सेवा करते रहेंगे।
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