9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

सीएम मोहन यादव ने किया ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ का शुभारंभ, युवाओं को दिलाया खास संकल्प

Har Ghar Tiranga Yatra : भोपाल के टीटी नगर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा। बारिश के बीच युवाओं में दिखी देशभक्ति की अलख। सीएम बोले- पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जाग रही देशभक्ति। सीएम ने 'हर घर तिरंगा' अभियान का किया शुभारंभ।
3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 09, 2026

Har Ghar Tiranga Yatra

Har Ghar Tiranga Yatra (सीएम मोहन ने किया तिरंगा यात्रा का शुभारंभ Photo Source- Input)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 9 अगस्त की सुबह पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। सैकड़ों युवाओं ने शहर के टीटी नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया। इस दौरान आलम ये था कि, बारिश के बीच भी युवाओं का जोश में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने जोर-शोर से ये यात्रा निकाली और लोगों को प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ किया। उन्होंने मंच पर तिरंगा लहराया और युवाओं के अंदर जोश भर दिया। सीएम ने युवाओं को आजीवन देशभक्ति का संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीएम निवास पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ किया।

देश के हर शहर में निकल रही यात्रा

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में अभियान छेड़ा गया है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की तरह आज एक साथ सभी राज्यों में देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज इंद्र देवता भी सारे देशभक्तों - वीरों का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय।

क्रांतिकारियों के लंबे संघर्ष का परिणाम है आजादी

तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने से पहले सीएम डॉ. यादव ने कहा कि, महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थीं। देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बलिदान - संघर्ष और अहिंसक आंदोलन से देश में जो ज्वार उठा, उसकी वजह से 5 साल बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद मिली इस आजादी को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे।

उत्तरदायित्व का पालन करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, हम सभी परमात्मा से कामना करें, सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। क्योंकि, इन सभी के योगदान से ही भारत को आजादी मिली है। हम अपने सर्वहारा वर्ग और देश के नागरिकों के साथ आजादी का पर्व मनाएं और अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। हम वसुधैव कुटुम्बकम के मार्ग पर चलें। हम कामना करें कि, हमारा भारत चिर युवा और चिर स्वतंत्र रहे।

सभी लें संकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, आज हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसका आह्वान किया है। मैं खुद भी उसमें शामिल होने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि, पूरे देश में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवा - बच्चे - बुजुर्ग - महिलाएं मिलकर संकल्प करेंगे कि, वे आजीवन देश की सेवा करते रहेंगे।

MP Weather : एमपी में बारिश का येलो अलर्ट, 3 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश

ये भी पढ़ें
MP Weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

09 Aug 2026 01:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव ने किया ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ का शुभारंभ, युवाओं को दिलाया खास संकल्प

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कमलनाथ ने गिनाईं मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियां, कांग्रेस में बढ़ी हलचल

kamal nath enumerated the achievements of the congress tenure
भोपाल

भोपाल की बारिश में बाइक पर निकल पड़े CM मोहन यादव, पानी में भीगते की बुलेट की सवारी

cm mohan yadav out on a bike ride amidst bhopal rain
भोपाल

AIIMS भोपाल में अब रोबोटिक सर्जरी से होंगे कैंसर और यूरोलॉजी के ऑपरेशन

AIIMS Bhopal
भोपाल

MP Weather : एमपी में बारिश का येलो अलर्ट, 3 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश

MP Weather
भोपाल

ladli behna yojana : एमपी में लाड़ली बहना योजना पर बड़ी कवायद, 3 साल पूरा होने पर मूल्यांकन कर रही सरकार

लाड़ली बहना योजना का मूल्यांकन कर रही एमपी सरकार
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.